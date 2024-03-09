إزالة 4 حالات تعد بالبناء المخالف بقرى «القنطرة وفايد» في الإسماعيلية

نجحت الوحدات المحلية لقرى مركز ومدينة فايد والقنطرة غرب، من إزالة عدد من التعديات والبناء المخالف خلال حملة مكبرة استهدفت عدد من القرى والمراكز وتستمر حتى 15 مارس الجاري.

وقال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة في بيان رسمي، إن حملات الإزالة تمت لمحاولات بناء بدون ترخيص، مشيرا إلى استمرار الحملات في القرى والمراكز لمنع أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأضاف، أنه تم إزالة بناء بدون ترخيص لدور أول علوي على مساحة 110 أمتار، فيما تم إزالة الحالة الثانية والثالثة وهي عبارة عند شدات خشبية على مساحة 180 مترا، و240 مترا، مشيرا إلى أنه تم وقف البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وفي مركز ومدينة فايد، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد حملة مكبرة، استهدفت فك شدة خشبية لبناء بدون ترخيص على مساحة 150 مترا، بمنطقة الشارع الجديد.

وأشار محافظ الإسماعيلية، إلى أنه تم وقف البناء، ورفع المواد «رمال، زلط»، وإزالة المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية بكافة القطاعات لرفع التعديات على أملاك الدولة.