ماذا يحدث عند تناول الفول يوميا على السحور؟.. طبيب يفجر مفاجأة

قبل الاستعداد للسحور الأول في شهر رمضان المبارك، تسعى ربات البيوت، لتحضير أشهى التتبيلات والطرق المختلفة لعمل الفول، إذ يعد وجبة أساسية ورئيسية على السحور، بشكل يومي، ولكن ماذا يحدث للجسم في حال تناول الفول يوميًا؟

ماذا يحدث عند تناول الفول يوميا على السحور؟

وتحدثت الدكتورة مروة شعير، أستاذ التغذية العلاجية، عن فوائد الفول، وتأثير تناوله يوميًا على السحور خلال شهر رمضان.

ونصحت الدكتورة خلال حديثها لـ «الوطن» بتناول الفول، مؤكدة إنه يستهلك وقتًا طويلًا في عملية الهضم، ما يزيد من الشعور بالشبع وعدم الجوع لساعات طويلة.

وأوضحت «شعير» إنه يقوم بضبط مستوى الكلوجوز في الدم لمرضى السكر.

ونوهت الدكتورة مروة شعير بضرورة تناوله بشكل صحي، من خلال «نقعه» من 8 لـ 12 ساعة للتخلص من المواد التي تحيل بين الجسم، وبين الاستفادة من الفيتامينات الموجودة بالفول، ثم يفضل إزالة القشرة وهرسه أو خلطه في الخلاط الكهربائي قبل طهيه.

ونصحت استشاري التغذية، بتناول الخس والجرجير بجانبه، لتحسين عملية الهضم.

وحذرت الطبيبة مرضى القولون من تناول الفول يوميًا، إذ يؤدي إلى حدوث انتفاخات مع ألم في القولون، ناصحة بتناول بطاطس بالبيض للشبع.

طريقة تدميس الفول

الفول المدمس هو عبارة عن فول مكسر أو مهروس، وعادةً ما يتم استخدام الفول الجاف في تحضيره.

وهو طبق شهير في الوطن العربي ويتمتع بشعبية كبيرة في العديد من الثقافات الشرقية والمتوسطية.

ويمكن استخدام الفول المدمس في تحضير أطباق متنوعة مثل الفلافل والحمص والطعمية والسلطات.

طريقة تحضير الفول المدمس:

هذه هي الطريقة الأساسية لتحضير الفول المدمس، ويمكنك تعديل الوصفة وفقًا للمكونات والتوابل التي تفضلها للحصول على النكهة المثالية لطبق الفول المدمس، وذلك على النحو الآتي.