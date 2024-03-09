بشرى للمواطنين قبل رمضان.. انخفاض أسعار بعض السلع بالأسواق أبرزها الفول

انخفاض شهدته أسعار السلع الاستراتيجية بالأسواق، اليوم السبت، في الوقت الذي يتوقع فيه خبراء الاقتصاد بحدوث انخفاضات أخرى متتالية خلال الأيام المقبلة، وكان من بين أبرز السلع التي حدث بها تراجع، المرتبطة بوجبات السحور، وأبرزها الفول والزيت والأجبان وبعض من الحبوب والبقوليات، ذلك حسبما أعلنت عنه بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

انخفاض سعر كيلو الفول بواقع 7 جنيهات

وأعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة للمجلس انخفاض سعر كيلو الفول المعبا بمقدار 7 جنيهات دفعة واحدة، حتى بات سعره في الأسواق حاليا 61 جنيها فقط، وبنسبة انخفاض بلغت 10%، بينما انخفض سعر كيلو الفول المعبأ المجروش بواقع 4 جنيهات للكيلو، حتى بات يباع بسعر 64 جنيها، أما وعن سعر لتر زيت عباد الشمس، فقد انخفض هو الآخر بمقدار 5.5 جنيه في سعر اللتر، وبات يباع حاليا بسعر 105 جنيهات فقط بنسبة انخفاض 6%، في حين انخفض سعر لتر زيت الذرة بأنواعه المختلفة بمقدار 1.5 جنيه للتر، حتى بات يباع بـ139 جنيهات.

انخفاض سعر الشاي بواقع 28 جنيه للكيلو

وبالنسبة للبيض البلدي، فقد انخفض سعر الكرتونة منه بواقع 6 جنيهات دفعة واحدة، حتى باتت تباع الكرتونة التي تحتوي على 30 بيضة بمبلغ 166 جنيها، وبالنسبة للشاي فقد انخفض سعره بواقع 28 جنيها دفعة واحدة، حتى بات يباع سعر كيلو الشاي لماركة العروسة بمبلغ 242 جنيها، في حين يباع كيلو شاي ليبتون بمبلغ 250 جنيها، ووصلت نسبة الانخفاض لـ 10.25%.

أسعار البيض اليوم

وانخفضت أسعار البيض اليوم، ضمن معارض أهلًا رمضان 2024 في المحافظات، حيث سجل سعر البيض البلدي 166 جنيهًا للكرتونة، بانخفاض جنيه، وانخفض الأحمر بمقدار جنيهين مسجلًا 157 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأبيض سجل 154 جنيهًا للكرتونة.

وكشفت بوابة الأسعار المحلية، انخفاض أسعار كيلو المكرونة السائبة بواقع 2.64 جنيه للكيلو، حتى باتت تباع بسعر 28 جنيها للكيلو، بنسبة انخفاض بلغت 8.45%، كما انخفض سعر كيلو العدس المعبأ الصحيح بواقع 5 جنيهات للكيلو، حتى بات يباع بسعر 70 جنيها، فيما تراجع سعر كيلو الدقيق المعبأ بواقع 1.25 جنيه للكيلو، حتى بات يباع بسعر 30 جنيها فقط في الأسواق.

وبالنسبة للأسماك، انخفضت أسعار كيلو القاروص بواقع 9 جنيهات مسجلًا 184 جنيهًا، وكيلو المرجان بواقع 2.50 جنيه ليباع بـ114 جنيهًا، بينما انخفض سعر السمك الحدادي بواقع 2.50 جنيه للكيلو مسجلًا 71 جنيهًا.