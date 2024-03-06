3 مسلسلات في رمضان 2024 تتصدى للسحر والشعوذة.. أبرزها لحظة غضب

تتصدى بعض الأعمال الدرامية في موسم دراما رمضان 2024 للظواهر المجتمعية السلبية مثل الدجل والشعوذة والسحر، وتحاول توعية الناس بمخاطر هذه الممارسات الخاطئة.

سارة عبدالرحمن في لحظة غضب

تقدم الفنانة سارة عبدالرحمن خلال موسم رمضان لعام 2024، شخصية جديدة ومختلفة من خلال مسلسل لحظة غضب إذ أنّها تقدم شخصية «فاطمة» المهوسة بأعمال السحر والشعوذة والتي تكون سبباً وراء فتح المندل لمعرفة مكان «شريف» الذي تدور أحداث العمل حوله، وأبطاله صبا مبارك وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار.

نيللي كريم في فراولة

وتجسّد الفنانة نيللي كريم خلال أحداث مسلسل فراولة شخصية قارئة فنجان وبائعة إكسسوارات خاصة بجلب الطاقة بشكل كوميدي، ومن أبطاله الفنانة نيللي كريم وشيماء سيف وأحمد فهيم وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي.

نور في جودر رمضان 2024

وتشارك الفنانة نور هذا العام بشخصية شريرة من خلال مسلسل جودر إذ أنّها ظهرت خلال البرومو الذي جرى طرحه وهي تستعمل قوتها الخاصة بالسحر في أعمال الشر، وأبطاله ياسر جلال وياسمين رئيس وتارا عماد وتأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.