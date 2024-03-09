عدد ساعات الصيام في الدول العربية خلال شهر رمضان 2024-1445

تختلف عدد ساعات الصيام من دولة عربية إلى أخرى بسبب ارتباطها بطول النهار، والذي يعتمد على الموقع الجغرافي للدولة، خاصة قربها أو بعدها عن خطوط الطول، فكلما اقترب الموقع من القطب الشمالي كانت ساعات الصيام أطول، وكلما ابتعد عن خط الاستواء باتجاه الجنوب كان الصيام أقصر.

ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك ترصد «الوطن» عدد ساعات الصيام في الدول العربية خلال الشهر المبارك.

عدد ساعات الصيام في الدول العربية

عدد ساعات الصيام في الدول العربية خلال شهر رمضان المبارك ستختلف من دولة إلى دولة، حسب موقعها الجغرافي حيث يمتد الوطن العربي من المحيط الأطلسي غربًا، إلى الخليج العربي غربًا، ويتألف من 22 دولة منها 10 دول في قارة إفريقيا، و12 في قارة آسيا.

عدد ساعات الصيام في الدول العربية الأفريقية

عدد ساعات الصيام في الدول العربية الإفريقية يتراوح بين 13 ساعة إلى 14 ساعة، إذ تكون ساعات الصيام بحسب عاصمة كل دولة، كالتالي:

المغرب 14 ساعة و23 دقيقة ليبيا 14 ساعة و21 دقيقة تونس 14 ساعة و17 دقيقة مصر 14 ساعة و14 دقيقة الجزائر 14 ساعة و دقيقتان السودان 13 ساعة و 44 دقيقة موريتانيا 13 ساعة و 41 دقيقة جيبوتي 13 ساعة و 31 دقيقة الصومال 13 ساعة و19 دقيقة جزر القمر 13 ساعة و4 دقائق

عدد ساعات الصيام في الدول العربية الآسيوية

عدد ساعات الصيام في الدول العربية الواقعة في قارة آسيا بحسب عاصمة كل دولة، يأتي كالتالي: