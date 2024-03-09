عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان بالكويت وموعد أذان المغرب

تنتظر الأمة العربية والإسلامية قدوم شهر رمضان الكريم، ومعرفة موعد أذان الفجر والمغرب وعدد ساعات الصيام، في وقت يأتي في رمضان هذا العام في أوائل شهر مارس الموافق فصل الشتاء، كما نعيش أيامًا أخرى من الشهر الكريم خلال فصل الربيع، وتكشف «الوطن» في السطور التالية عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان بالكويت.

عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان بالكويت هذا العام من المتوقع أن تبلغ 13 ساعة و10 دقائق، وسيكون وقت أذان الفجر في الساعة 04:44 فجرًا، بينما أذان المغرب سيكون الساعة 05:54 مساءً، ومع مرور أيام شهر رمضان سيبدأ عدد ساعات في الانخفاض، بحسب مركز العجيري العلمي بالكويت.

صعوبة مشاهدة الهلال في سماء الكويت

وبعد الحديث عن عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان بالكويت، كشف المركز أيضًا عن صعوبة مشاهدة الهلال في سماء الكويت، حيث يتزامن مع نهاية الشتاء وبداية الربيع، وأكد أيضًا أن الشهر الكريم سيأتي في الشتاء خلال السنوات القادمة لمدة تصل إلى 6 أعوام تقريبًا، وسيكون الأخير في فصل الربيع، ولن يأتي مرة أخرى إلا بعد أكثر من 25 عامًا.

عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان بالكويت

ويتميز رمضان هذا العام في الكويت بقصر النهار وطول الليل، وبذلك ستكون عدد ساعات الصيام أقل من السنوات الماضية.

أقصر ساعات الصيام في الدول العربية

وأقصر ساعات الصيام في الدول العربية هذا العام ستكون في عاصمة دولة جزر القمر وهي مدينة موروني التي ستبدأ الصيام يوم الاثنين المقبل، حيث يبدأ الصيام 500 مليون مسلم حول مختلف دول العالم.

ويكون عدد ساعات الصيام في بعض الدول الإسلامية ما يلي:

- مقديشو بالصومال حيث تصوم 13 ساعة و19 دقيقة.

- مدينة جيبوتي بدولة جيبوتي تصوم 13:31 ساعة.

- مدينة صنعاء باليمن حيث تصوم 13:39 ساعة.

- مدينة نواكشوط، موريتانيا 13:41 ساعة.

- الخرطوم، السودان – 13:44 ساعة.