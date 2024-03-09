تجنب شرب القهوة على السحور.. «هتجوع وهتعطش»

القهوة من المشروبات المفضلة لدى الكثير من البشر، وعادة ما يلجأ عاشقو القهوة لتناولها في شهر رمضان بعد وجبة السحور، تعويضًا لساعات الصيام الطويلة التي تخلو من احتسائها، معتقدين أن هذه الطريقة تضمن لهم ابتعاد الصداع، ونوبات نقص الكافيين عنهم، ولكنهم في حقيقة الأمر يعرضون أنفسهم إلى خطر صحي كبير.. فما هي أضرار شرب القهوة على السحور؟

أضرار شرب القهوة على السحور

وفي هذا السياق، نوضح الخطر الكامن وراء شرب القهوة على السحور، وفقًا لما الذكره دكتور مجدي حامد، أخصائي التغذية العلاجية، من تصريحات خاصة بـ«الوطن».

1- الجفاف

أوضح «حامد» أن القهوة من مدرات البول، ولذلك تجعل الجسم يفقد الكثير من السوائل خلال ساعات الصيام الطويلة، ما يسبب العطش الشديد، ونظرًا لعدم توافر إمكانية شرب المياه أثناء الصيام تعوض الفقد في السوائل، قد يتعرض الجسم للإصابة بالجفاف.

2- الجوع

أحد أضرار تناول القهوة، أنها تسرع من عملية إفراغ المعدة، إذ تساهم في مرور الطعام دون هضمه بشكل كامل إلى الأمعاء، كما تساعد القهوة على زيادة حركة الأمعاء وانقباض عضلاتها، لذا تحفز عملية الإسهال والتخلص من الطعام بشكل سريع، وبالتالي يؤدي شرب القهوة على السحور إلى عدم الاستفادة الكاملة من الوجبة، وزيادة سرعة الشعور بالجوع خلال فترة الصيام.

3- الإرهاق والتعب

أشار «حامد» أن تناول القهوة على السحور يؤثر على كفاءة امتصاص المعادن مثل الكالسيوم والحديد، ما يؤدي إلى نقص طاقة الجسم خلال فترة الصيام، وبالتالي تساهم في الشعور بالتعب والإجهاد خلال فترة الصيام.

4- التلبك المعوي

من تأثيرات شرب القهوة في وقت السحور على الجسم، أنها تمنع هضم العناصر البروتينية بشكل جيد، وبالتالي ينتقل البروتين إلى الأمعاء الدقيقة بشكل غير صحي، ما يسبب التلبكات المعوية والانتفاخات، التي ترافق فترة الصيام.

الطريقة الصحيحة لشرب القهوة في رمضان

نصح «حامد» بتناول القهوة بعد الإفطار بساعتين على الأقل، وعند الحاجة إلى فنجان آخر، يفضل تناوله قبل موعد السحور بساعتين، كما أشار بتبديل القهوة ببعض المشروبات الأخرى التي تؤدي إلى ترطيب الجسم ومنع العطش خلال فترة الصيام مثل: الينسون ، واللبن الرائب، والحليب الدافئ، وعصير البرتقال الطازج.