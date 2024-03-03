مشروب سحري على السحور يمنع العطش.. احرص على تناوله

وجبة السحور، تتميز بالعديد من الفوائد الصحية التي تمد الجسم بالطاقة لليوم التالي خلال فترة الصيام، لذلك يجب أن تكون غنية بالأطعمة والمشروبات التي لا تجعل الشخص يشعر بالعطش أو الإرهاق، فما هو المشروب السحري على السحور الذي يمنع العطش؟

مشروب سحري على السحور يمنع العطش

يُعد المشروب السحري على السحور الذي يمنع العطش هو الحليب أو مشتقاته، وذلك لأنه يُعد مصدرًا للبروتين الذي يعمل على الحفاظ على طاقة الجسم خلال ساعات الصيام، وفق حديث الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية خلال حديثها لـ«الوطن»، مشيرة إلى أنه يقلل من العطش وليس عدم الشعور به إطلاقًا.

ومن أهم فوائد تناول اللبن خاصة على السحور خلال شهر رمضان المبارك، أنه يحافظ على انتعاش الجسد خلال فترة الصيام ويمده بالرطوبة الدائمة خاصة خلال ارتفاع درجات الحرارة، كما أنه يعمل على تقليل الشعور بالعطش، ويساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة خلال فترة الصيام.

فوائد الحليب

بينما الفوائد العامة للحليب أو اللبن الرايب، يعد من أفضل الطرق للتخلص من انتفاخ البطن، وذلك لأنه يحتوي على البكتيريا النافعة التي تساعد الأمعاء على أداء وظيفتها بشكل جيد، كما أنه على الكالسيوم، وفيتامين D، ما يفيد صحة العظام، فضلًا عن احتوائه على عدة معادن تفيد صحة الجسد بشكل عام منها فيتامين ب 12، الماغنيسيوم، والزنك.

تناول اللبن أو مشتقاته وخاصة اللبن الرايب، يعد وسيلة للحفاظ على نضارة البشرة وجمالها ويقضي على الشحوب التي يمكن أن يصيبها بسبب الإرهاق، وذلك لأنه يحتوي على حمض «اللاكتيك» الذي يعمل على تجديد البشرة وبقائها بصحة ونضارة.