أسامة كمال: يجب الاستمرار في متابعة أحداث غزة حتى لا تضيع القضية الفلسطينية

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن الأوضاع في غزة مستمرة رغم جهود مصر الضخمة على المستوى الإنساني والدبلوماسي والسياسي، موضحًا أنه لابد من الاستمرار في متابعة أحداث غزة حتى لا تضيع وتتلاشى هذه القضية الفلسطينية المهمة.

الوضع الحالي في غزة ليس به أي تقدم

وشدد «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أن الوضع الحالي في غزة ليس به أي تقدم، مؤكدًا أن الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة بدأ يكون أكثر وضوحًا خلال الفترة الحالية، والأمر لم يعد عجزا أمريكيا ولكن تمهيدا لحصول إسرائيل على أرض أكبر من فلسطين.

خبير بالأمم المتحدة ينتقد أسلوب أمريكا

وأوضح أن هناك خبيرا في الأمم المتحدة ينتقد أسلوب أمريكا وحديثها عن خطة الميناء وإنزال المساعدات جوًا وتحدث بأنها أساليب عبثية ومثيرة للسخرية، مؤكدًا أن الـ «سي إن إن» نشرت صورا لأقمار صناعية تكشف طريق يشيده الجيش الإسرائيلي سيقسم غزة إلى نصفين.