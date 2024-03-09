موعد ذروة الموجة الحارة خلال الأيام المقبلة.. العظمى بالقاهرة 29 درجة

موجة حارة من المتوقع أن تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة، أعلنت عنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نظرا لتزامنها مع بداية شهر رمضان الكريم 2024.

وتبدأ الموجة الحارة بارتفاع طفيف في درجات الحرارة، خلال أول يوم، ليسود طقس حار، ثم تبدأ في الارتفاع الطفيف حتى تصل العظمى في القاهرة إلى 29 درجة مئوية.

موعد بدء الموجة الحارة خلال الأيام المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاعا في درجات الحرارة، لتبدأ الموجة الحارة يوم الاثنين المقبل، الذي يتوافق غالبا مع أول أيام شهر رمضان الكريم، ليسود طقس حار نهارا، مائل البرودة ليلا على الأنحاء كافة.

وأشارت الهيئة إلى أنه بالرغم من ذلك، من المتوقع أن يكون هناك فرصة لنشاط الرياح على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

موعد ذروة الموجة الحارة

وتستمر درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي، لتصل إلى ذروتها خلال تلك الموجة يوم الأربعاء المقبل؛ إذ تسجل العظمى على القاهرة والوجه البحري 29 درجة مئوية، وتزاداد نسبة ظهور الشبورة المائية على شمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة الأربعاء 13 مارس ذروة الموجة الحارة

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 17 درجة مئوية.