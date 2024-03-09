من هو الأنبا جوزيف أسقف إيبارشية إفريقيا الجديد؟

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة عشية رسامة الأساقفة الجدد للإيبارشيات الخالية والأديرة في مصر وخارجها، إذ يسيم البابا اثنين من رهبان دير العذراء السريان، ويجلس 4 من الأساقفة.

أبرز المعلومات عن الأنبا جوزيف

ومن المقرر أن يقوم البابا تواضروس الثاني بتجليس الأنبا جوزيف على إيبارشية جديدة بإفريقيا، تشمل دول ناميبيا وبتسوانا وزيمبابوي ومالاوي.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الأنبا جوزيف، أسقف إيبارشية إفريقيا، بحسب المركز الإعلامي للكنيسة، الذي سلط الضوء على أبرز ملامح حياة الأساقفة الجدد، عقب عشية السيامة والتجليس:

- الاسم العلماني مدحت عزمي بسطوروس.

- الاسم الرهباني الراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوي.

- ولد الأنبا جوزيف في 17 مارس 1959 القاهرة.

- المؤهل الدراسي بكالوريوس: حصل على بكالوريوس الطب والجراحة القصر العيني 1982.

- تاريخ الرهبنة: دخل الدير في 24 مارس 1990.

- درجة القسيسية: 25 يونيو 1994.

- رتبة القمصية: رسم قسًا 10 أبريل 2005.

- الخدمة الأسقفية: رسم أسقفًا في 7 مارس 2021، ليكون الأسقف العام بإفريقيا.