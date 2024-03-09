معلومات عن الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة الجديد.. ترهبن باسم القمص مارتيروس

يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عشية سيامة وتجليس أساقفة جدد بالكنيسة للإيبارشية الخالية وذلك للحفاظ على نظام الكنيسة والهيكل التنظيم لها ورعاية الأقباط في الإيبارشيات المختلفة.

وتبدأ عشية سيامة وتجليس الأساقفة الجدد، الليلة الساعة السادسة مساءاً، بحضور البابا تواضروس الثاني وأعضاء المجمع المقدس والأقباط من الإيبارشيات المقرر أن يتم سيامة وتجليس أساقفة لها، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ومن المقرر أن يقوم البابا تواضروس الثاني بتجليس الأنبا أكسيوس، أسقفاً لإيبارشية المنصورة خلفاً للأنبا داود الراحل في نهاية عام 2022.

من هو الأنبا أكسيوس؟

ونستعرض لكم في السطور التالية أبرز المعلومات عن الأنبا أكسيوس، الذي رشحه البابا تواضروس، لتولى منصب أسقف المنصورة، بحسب الكنيسة القبطية:

- ولد في 3 مارس 1974م.

- ترهبن الأنبا أكسيوس في 10 مارس 2007م، باسم أبونا الراهب القمص مارتيروس آڤا مينا.

- يعد من أبناء دير الشهيد مارمينا العجائبي بمريوط، الإسكندرية.

- تمت رسامته أسقفاً في 7 مارس 2021 م على يد البابا تواضروس الثاني وذلك في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديد.

- أسقف عام لكنائس عين شمس والمطرية.

- خدم لفترة قصيرة في دولة الإمارات العربية.