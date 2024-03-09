البابا تواضروس يترأس عشية سيامة أساقفة جدد الليلة

يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم، عشية سيامة وتجليس أساقفة جدد خلفًا للأساقفة الراحلين، الساعة 6 مساءاً، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة، بحضور مطارنة وأساقفة المجمع المقدس.

أساقفة جدد

ويقوم البابا تواضروس الثاني بتجليس وسيامة 6 أساقفة جدد وهم: الراهب القمص إقلاديوس السرياني أسقفًا ورئيسا لدير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، والراهب القمص أنسطاسي السرياني أسقفا لإيبارشية نجع حمادي وتوابعها، كما سيتم تجليس 4 من أساقفة العموم وهم: الأنبا ميخائيل على إيبارشية حلوان وتوابعها، الأنبا أكسيوس على إيبارشية المنصورة، الأنبا جوزيف على إيبارشية جديدة بإفريقيا تشمل دول ناميبيا وبتسوانا وزيمبابوي ومالاوي، الأنبا توماس الأسقف العام للشؤون الديرية، أسقفًا ورئيسا لدير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا محافظة المنيا

تنبيهات حضور عشية سيامة الأساقفة الجدد

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنبيهات بخصوص سيامة وتجليس الآباء الأساقفة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وهي:

1- تبدأ صلوات العشية الساعة 6 مساء اليوم السبت، وتفتح الأبواب في الساعة 4 مساءً.

2- يبدأ قداس السيامة في السابعة من صباح بعد غدٍ الأحد ، وتفتح الأبواب للحضور في السادسة صباحًا .

3- يسمح بحضور العشية والقداس لحاملي الدعوات التي تم توزيعها في الإيبارشيات والأديرة التي سيسام ويجلس الآباء الأساقفة عليها.

4- دخول الآباء المطارنة والأساقفة من البوابة الرئيسية للكاتدرائية بشارع رمسيس «بوابة 1» بسياراتهم.

5- الدخول بالنسبة للآباء الكهنة والشمامسة والشعب من حاملي الدعوات من البوابة الرئيسية للكاتدرائية بشارع رمسيس «بوابة 1» على أن يكونوا مترجلين بدون سيارات رجاء من جميع الحضور التعاون مع رجال الأمن وخدام الكشافة لتسهيل مهمتهم في الحفاظ على النظام والترتيب