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دراما المتحدة

الكنيسة تكشف تفاصيل رسامة 6 أساقفة جدد غدا

كتب:

مريم شريف
11:50 ص | الجمعة 08 مارس 2024
البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس الثاني

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم، عبر الصفحة الرسمية للكنيسة، ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس سيامة وتجليس 6 أساقفة جدد لإيبارشيات حلوان، نجع حمادي، المنصورة، عين شمس، أساقفة لمديري العذراء والملاك بالبهنسا، ودير الشايب.

سيامة وتجليس 6 أساقفة

وجاء نص البيان كالتالي «بمشيئة الله يقوم قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني يوم السبت 9 مارس 2024، بصلاة عشية سيامة الآباء الأساقفة الجدد ويترأس القداس الإلهي صباح الأحد 10 مارس 2024 قداس سيامة وتجليس».

الآباء الأساقفة:

- سيامة الراهب القمص إقلاديوس السريانى أسقفًا ورئيسًا لدير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر.

- سيامة الراهب القمص أنسطاسي السريانى أسقفًا لإيبارشية نجع حمادي وتوابعها. 

- تجليس نيافة الحبر الجليل الأنبا أكسيوس أسقفًا لإيبارشية المنصورة وتوابعها. 

- تجليس نيافة الحبر الجليل الأنبا توماس التوماسي أسقفًا ورئيسًا لدير القديسة العذراء والملاك بالبهنسا محافظة المنيا.

- تجليس نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل أسقفًا لإيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها.

- نقل خدمة نيافة الحبر الجليل الأنبا أرشليدس الأسقف العام بتورنتو ووسط كندا للخدمة بكنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون.

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