الكنيسة تكشف تفاصيل رسامة 6 أساقفة جدد غدا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم، عبر الصفحة الرسمية للكنيسة، ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس سيامة وتجليس 6 أساقفة جدد لإيبارشيات حلوان، نجع حمادي، المنصورة، عين شمس، أساقفة لمديري العذراء والملاك بالبهنسا، ودير الشايب.

سيامة وتجليس 6 أساقفة

وجاء نص البيان كالتالي «بمشيئة الله يقوم قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني يوم السبت 9 مارس 2024، بصلاة عشية سيامة الآباء الأساقفة الجدد ويترأس القداس الإلهي صباح الأحد 10 مارس 2024 قداس سيامة وتجليس».

الآباء الأساقفة:

- سيامة الراهب القمص إقلاديوس السريانى أسقفًا ورئيسًا لدير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر.

- سيامة الراهب القمص أنسطاسي السريانى أسقفًا لإيبارشية نجع حمادي وتوابعها.

- تجليس نيافة الحبر الجليل الأنبا أكسيوس أسقفًا لإيبارشية المنصورة وتوابعها.

- تجليس نيافة الحبر الجليل الأنبا توماس التوماسي أسقفًا ورئيسًا لدير القديسة العذراء والملاك بالبهنسا محافظة المنيا.

- تجليس نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل أسقفًا لإيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها.

- نقل خدمة نيافة الحبر الجليل الأنبا أرشليدس الأسقف العام بتورنتو ووسط كندا للخدمة بكنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون.