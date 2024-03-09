قرار مهم من «الأوقاف» حول أذان المغرب والفجر والتراويح في أول أيام رمضان 2024

حددت وزارة الأوقاف مجموعة من البرامج التي ستطلقها غدا عقب رؤية هلال شهر رمضان، ومن المقرر أن تقيم أول ليلة تراويح بالمساجد حال ثبوت رؤية الهلال غدا، وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه سيؤم المصلين كبار القراء في المساجد الكبرى، وستبدأ غدا في مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه، بحضور الدكتور أحمد نعينع.

فروق التوقيت في الصلاة حسب التوقيت المحلي

كما شدد وزير الأوقاف على الأئمة بمراعاة فروق التوقيت في الصلاة حسب التوقيت المحلي لكل محافظة خاصة في أذان المغرب والفجر، ومن المقرر أن ينطلق ملتقى الفكر يوميا عقب صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين على النيل الثقافية وإذاعة القرآن الكريم بدءا من الأربعاء المقبل.

وسيتم عقد برنامج ختم القرآن في رمضان بالمساجد المقام بها عقب صلاة العصر ويعقبه درس العصر.

برنامج تلاوات لكبار القراء بمسجد الإمام الحسين

كما أطلقت برنامج تلاوات لكبار القراء بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) خلال شهر رمضان 1445هــ، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بالقرآن الكريم وأهله، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم، مع تعلم قواعد النطق السليم الذي يعين على حسن قراءة القرآن الكريم.

كما قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير تكليف الأئمة المشرفين على الاعتكاف بعقد مقرأة يومية بعد صلاة التراويح لقراءة ثلاثة أجزاء كل ليلة، بحيث يتم ختم القرآن الكريم للمعتكفين في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

نقل صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين

كما أعلن أن قناة الحياة وقناة الناس تنقلان صلاة التراويح يوميا من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بصوت كبار القراء ومشاركة نخبة من العلماء والمبتهلين وجاء جدول كبار القراء والمبتهلين في أول 15 يوما في شهر رمضان كالتالي:

الليلة الأولى من الشهر الفضيل - الدكتور أحمد نعينع.

الليلة الثانية من الشهر الفضيل - الشيخ محمود الخشت.

الليلة الثالثة من الشهر الفضيل - الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.

الليلة الرابعة من الشهر الفضيل - الشيخ حجاج الهنداوي.

الليلة الخامسة من الشهر الفضيل - الشيخ طه النعماني.

الليلة السادسة من الشهر الفضيل - الشيخ محمدي بحيري.

الليلة السابعة من الشهر الفضيل - الشيخ صلاح الجمل.

الليلة الثامنة من الشهر الفضيل - الشيخ عبدالله عزب.

الليلة التاسعة من الشهر الفضيل - الشيخ أحمد أبو فيوض.

الليلة العاشرة من الشهر الفضيل - الشيخ محمود علي حسن.

الليلة الحادية عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ هاني الحسيني.

الليلة الثانية عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ العزب سالم.

الليلة الثالثة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ إبراهيم الفشني.

الليلة الرابعة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ كارم الحريري.

الليلة الخامسة عشرة من الشهر الفضيل - الشيخ أحمد تميم.