عادل العمدة لـ قصواء الخلالي: لن نقبل بتصفية القضية الفلسطينية مهما حدث

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الرئيس السيسي، أكد خلال مشاركته بفعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلّحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، أنّ معبر رفح مفتوحًا ولم يُغلق، والمساعدات تعبر إلى قطاع غزة دون توقف.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أن رسائل الدولة المصرية كانت واضحة وكاشفة، مشيرًا إلى إصرار الدولة المصرية على دخول المساعدات لغزة، رغم إرادة الجانب الإسرائيلي في عرقلة دخولها.

الدفاع عن القضية الفلسطينية

ونوه إلى أن الدولة المصرية بقيادتها السياسية حريصة على الدفاع عن القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها، لذلك يوجد استمرار لفتح معبر رفح على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع، وذلك انطلاقًا من القومية العربية والدور المصري الثقيل تجاه أهلنا، وأن الرئيس السيسي بعث رسالة بأن مصر لن تخون مهما حدث: «كان من الممكن أن نستوعب أعداد اللاجئين الفلسطينيين ولكن سيكون هذا على حساب القضية الفلسطينية، والتفريط في أرواحهم».

دلالة الاحتفاء السنوي بيوم الشهيد

وأردف، أنّ دلالة الاحتفاء السنوي بيوم الشهيد هو التأكيد على تقدير الدولة المصرية لأبنائها، مهما كانت التحديات، فهو تجسيد للولاء والانتماء، منوهًا إلى أنّ الدولة المصرية جرى انتشالها من براثن الانهيار، ثم خاضت مرحلة التنمية للجمهورية الجديدة.