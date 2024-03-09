ريهام السهلي: «مستبشرة خير» بباقة الأعمال الدرامية المقدمة على «dmc» في رمضان

أكدت الإعلامية ريهام السهلي، رئيس شبكة قنوات «دي إم سي»، أنه سيتم تقديم عدد كبير من المسلسلات والبرامج على شاشة «دي إم سي» في رمضان، موضحة أنها «مستبشرة خير» عن المسلسلات التي ستعرض في الشهر الكريم وتضم «الحشاشين» وهو مسلسل مكون من 30 حلقة وهو عمل تاريخي ويقدم فكرا وتاريخا، وهو عمل بإنتاج ضخم وبشكل محترف.

وأوضحت «السهلي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أن «الحشاشين» سيكون له جمهور واسع من المشاهدين للعمل نفسه ولأنه من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز والذي له جمهور كبير، مؤكدة أن «عتبات البهجة» للفنان يحيى الفخراني يعتبر اسم على مسمى وسيصنع بهجة كبيرة للمشاهدين.

خالد النبوي أمام تحد كبير في «إمبراطورية ميم»

وأشارت إلى أنه سيعرض أيضًا مسلسل «إمبراطورية ميم» على شاشة «دي إم سي» وهو عمل سيكون جذابا للجمهور وأمام الفنان خالد النبوي تحد كبير ويقدم هذا العمل بشكل عصري، منوهة بأنها تتوقع أن يحقق نجاحا كبيرا، كما أنه سيتم عرض مسلسل «فراولة» مكون من 15 حلقة و«بابا جه» مكون أيضًا من 15 حلقة و«بدون سابق إنذار» 15 حلقة و«صدفة» 30 حلقة.