البابا تواضروس يترأس عشية سيامة الأساقفة الجدد بكاتدرائية العباسية (بث مباشر)

بدأت عشية سيامة وتجليس الأساقفة الجدد بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ قليل، والتي يترأسها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، وأعضاء المجمع المقدس وشعب الإيبارشيات المقرر لهم رسامة أسقف جديد، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتبث مراسم عشية سيامة وتجليس الأساقفة الجدد من خلال القنوات القبطية الفضائية، عبر بث مباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وحول طقس عشية سيامة الأساقفة الجدد أوضحت الكنيسة أنها تتم على أربعة خطوات وهي:

- موكب التعارف:

يمر المرشحون للأسقفية، كلٌّ بين اثنين من الشمامسة، بين صفوف المؤمنين الحاضرين بالكنيسة للتعرف عليهم.

- الخطوة الثانية: قراءة التعهد:

يقرأ كل مرشح للأسقفية تعهدًا أمام هيكل الله والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والشعب، متعهدًا بالالتزام به طوال حياته وخدمته.

- الخطوة الثالثة: رشم ملابس الخدمة:

يتم رشم ملابس الخدمة الخاصة بكل مرشح للأسقفية من قِبَل كافة الآباء مطارنة وأساقفة المجمع المقدس الحاضرين.

يرتدي المرشحون "البُرنُس" في العشية وبقية الملابس عند إتمام السيامة غدًا.

تأخذ هذه الملابس بركة الآباء الأحبار، ويكون ذلك وقت فريد في حياة الأب الأسقف الجديد.

- الخطوة الرابعة والأخيرة: المناداة:

يتم نطق اسم الأب الأسقف الجديد وإلباسه "البُرنُس" تمهيدًا لإتمام السيامة خلال القداس.