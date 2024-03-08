رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

البابا تواضروس يجلس الأنبا أرشليدس أسقفا لعين شمس غدا

كتب:

مريم شريف
12:52 ص | الجمعة 08 مارس 2024
الأنبا أرشيليدس والبابا تواضروس

الأنبا أرشيليدس والبابا تواضروس

كشفت مصادر كنسية بإيبارشية عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون عن تجلس الأنبا أرشليدس، أسقفاً لعين شمس والمطرية وحلمية الزيتون خلفاً للأنبا أكسيوس، والذي من المقرر أن تتم رسامته أسقفًا على إيبارشية المنصورة.

من المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني رسامات الأساقفة الجدد يومي 9 و10 مارس 2024 بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة، وذلك لإيبارشيات نجع حمادي وجنوب ألمانيا والمنصورة.

جدير بالذكر شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الفترة الماضية رحيل عددٍ من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية وهم الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي والأنبا داود أسقف المنصورة.

ومن المقرر أن يترأس البابا طقس تجليس الأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون بالقاهرة، خلفاً للأنبا داود أسقف المنصورة الراحل، القمص أنسطاسي السرياني أسقفًا لإيبارشية نجع حمادي وكل توابعها، القمص أقلاديوس السرياني أسقفا لدير الأنبا باخوميوس بالأقصر والمعروف بدير الشايب، وتجليس الأنبا ميخائيل، مسؤول الكلية اللإكليريكية، وكان أسقفًا عامًا لمنطقة حدائق القبة أسقفًا لإيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، خلفا للأنبا بيسنتي الراحل.

اقرأ المزيد:

سكرتير المجمع المقدس يكشف تفاصيل تأجيل رسامة أساقفة بعض الإيبارشيات

رسامة 11 من أساقفة الإيبارشيات في رتبة مطران على يد البابا تواضروس الثاني

بالأسماء.. رسامة 10 أساقفة يومي 4 و5 يونيو في العاصمة الإدارية

الكنيسة تستطلع رأي المجمع المقدس في رسامة 10 رهبان أساقفة جددا

رسامة أساقفة جدد بكاتدرائية ميلاد المسيح للمرة الأولى في مارس 2021

البابا يبحث مع المجمع المقدس رسامة أساقفة جدد وتجليس مكاريوس
بقلم مريم شريف