البابا تواضروس يجلس الأنبا أرشليدس أسقفا لعين شمس غدا

كشفت مصادر كنسية بإيبارشية عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون عن تجلس الأنبا أرشليدس، أسقفاً لعين شمس والمطرية وحلمية الزيتون خلفاً للأنبا أكسيوس، والذي من المقرر أن تتم رسامته أسقفًا على إيبارشية المنصورة.

من المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني رسامات الأساقفة الجدد يومي 9 و10 مارس 2024 بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة، وذلك لإيبارشيات نجع حمادي وجنوب ألمانيا والمنصورة.

جدير بالذكر شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الفترة الماضية رحيل عددٍ من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية وهم الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي والأنبا داود أسقف المنصورة.

ومن المقرر أن يترأس البابا طقس تجليس الأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون بالقاهرة، خلفاً للأنبا داود أسقف المنصورة الراحل، القمص أنسطاسي السرياني أسقفًا لإيبارشية نجع حمادي وكل توابعها، القمص أقلاديوس السرياني أسقفا لدير الأنبا باخوميوس بالأقصر والمعروف بدير الشايب، وتجليس الأنبا ميخائيل، مسؤول الكلية اللإكليريكية، وكان أسقفًا عامًا لمنطقة حدائق القبة أسقفًا لإيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، خلفا للأنبا بيسنتي الراحل.