9 نصائح لتصبح شخصية اجتماعية.. يؤديها خالد النبوي بمسلسل إمبراطورية ميم

يؤدي الفنان خالد النبوي بطولة مسلسل إمبراطوية ميم، ويظهر فيه بدور أب لـ6 أشخاص، وتغلب عليه الشخصية الاجتماعية، إذ يستمع لأبنائه وشقيقته باهتمام، ما يجعله قريبًا منهم، يساعدهم على حل مشكلاتهم، وسيعرض العمل خلال شهر رمضان لعام 2024.

هناك بعض النصائح التي يجب أن يتمتع بها الشخص ليصبح اجتماعيًا بحسب موقع betterup

من أهم المهارات التي يجب أن يتمتع بها الشخص، لكي يصبح اجتماعيًا، هي تحسين الذكاء العاطفي الخاص به.

يجب أن يضع الشخص نفسه في مكان الآخرين، ويلمتس العذر لهم في بعض الأخطاء.

النظر إلى الجوهر وليس المظاهر الخارجية

النظر إلى داخل الشخص أي جوهره، وليس بالمظاهر الخارجية، التي لا تنم عن الجوهر الحقيقي للإنسان.

ممارسة مهارات الاتصال الفعال مع الآخرين.

الصدق في كل شيء، وعدم اللجوء أبدًا إلى الكذب، لأنه وسيلة تجلب المشاكل إلى الشخص، وتجعل من حوله ينبذون منه، ولا يرغبون في التعامل معه.

طرح الأسئلة بأي موضوع لفهم القصة من جميع جوانبها.

توجيه عبارات المدح للأشخاص وعدم الذم بهم، حتى إن كان الأمر مجرد مجاملات.

يجب أن يكون الشخص مهذبًا في حديثه.

استخدم لغة الجسد المفتوحة والتواصل غير اللفظي.

فريق عمل مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة الفنان خالد النبوي، ويشاركه عدد من الفنانين، أبرزهم حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، ليلى عز العرب، والعمل الدرامي من إخراج محمد سلامة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، للمنتج تامر مرتضى.