صورة تجمع خالد النبوي ويوسف الشريف.. هل يظهر كضيف شرف في إمبرطورية ميم؟

تسببت صورة تجمع الفنان خالد النبوي بالفنان يوسف الشريف، في جدل كبير لدى الجمهور، إذ توقع البعض أن الأخير سيشارك كضيف شرف في مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة «النبوي» المقرر عرضه بسباق رمضان 2024.

صورة يوسف الشريف وخالد النبوي تثير الجدل

يوسف الشريف، نشر الصورة عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، واكتفي بعمل «منشن» لخالد النبوي، دون إضافة أي لتفاصيل، ليضع الجمهور في حيرة.

وحظيت الصورة بردود فعل واسعة من الجمهور، وجاء من بين التعليقات: «نفسنا في الثنائية الجميلة دي من زمان»، و«يا سلام لو تحصل بجد السنة دي».

مسلسل إمبراطورية ميم تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول رجل يجد نفسه في حيرة كبيرة، ويجب أن يختار بين الإنسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

ويشارك في بطولة العمل خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر والطفل آدم وهدان.