علا الشافعي: الدراما صناعة تعيش عليها آلاف الأسر.. وتؤثر في وعي المواطنين

أكدت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، مسؤولة المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ورئيس تحرير «اليوم السابع»، أن الدراما صناعة تعيش عليها آلاف الأسر، وتؤكد على أهمية تحقيق الوعي للمواطنين، مشددة على أن الدراما بها عمالة مباشرة وأخرى غير مباشرة.

نجاح الدراما استمرار للصناعات

وشددت «الشافعي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة «الحياة»، على أن نجاح الدراما استمرار للصناعات، ويجب أن يكون هناك إدراك من الجمهور لأهمية صناعة الفن.

وأوضحت أنه في لجنة المحتوى الدرامي داخل «المتحدة» يتم العمل كفريق واحد يضم الكتابة والتوزيع والتسويق لإخراج أفضل محتوى درامي ليتم عرضه على شاشة التليفزيون.