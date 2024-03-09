علا الشافعي: «الحشاشين» تجربة مهمة ومتميزة ونراهن على نجاحه

أكدت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، مسؤولة المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع»، أنه في كل موسم درامي رمضاني، يكون هناك حرص من الشركة «المتحدة» على إحداث التنوع؛ لأنها تمتلك العديد من القنوات المختلفة، وتخاطب جمهور مختلف، مشددة على أنه كان لابد من مراعاة هذا التنوع في المسلسلات التي يجري تقديمها على شاشات الشركة.

«الحشاشين» محمل برسائل

وأوضحت مسؤولة المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي»، أن هناك تنوعا كبيرا، بداية من المسلسل التاريخي «الحشاشين» وهو مهم جدا، ويشهد تميزا في العناصر الفنية على كل المستويات، مؤكدة أنه تجربة مهمة ومختلفة لكل المشاركين في المسلسل.

ولفتت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، إلى أن هذا العمل الدرامي التاريخي محمل برسائل لإعمال العقل والتفكير حول أحداث الحقبة الزمنية التي يقدمها العمل، موضحة أن العمل يضم كتيبة من نجوم الفن، على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز.

مسلسل «الحشاشين» من التجارب المهمة

وشددت على أن الجميع يراهن على نجاح مسلسل «الحشاشين»، وهو من التجارب المهمة، ولن يكون هناك توقف أمامها، مشيرة إلى أن العمل على تصوير هذا المسلسل استمر على مدار عامين، وجرى العمل على التفاصيل كافة لهذا العمل.

ونوهت رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع»، إلى أن تأجيل عرض المسلسل لهذا الموسم الرمضاني 2024، في مصلحة المسلسل، لكي يجري التأكيد على جميع عناصر العمل، لأنه يحمل رسائل ويبرز تاريخ جماعة متطرفة.