عمرو الفقي: «جودر» و«الحشاشين» دراما تاريخية لم تحدث في تاريخ مصر

أكّد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلاميّة، التركيز في الموسم الدرامي الرمضاني 2024 على محاور مختلفة، بما في ذلك الكتابة الجيدة للعمل باعتبارها البطل الحقيقي، إلى جانب الحرص على التنوع ما بين التاريخي والكوميدي والاجتماعي.

دراما رمضان المقدمة من المتحدة تشهد تنوعًا ملحوظًا

وأوضح «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن «المتحدة» تقدم مسلسلات من النوع التاريخي، متمثلة في «جودر» و«الحشاشين» وهو عمل لم يحدث في تاريخ مصر، مؤكدًا أنّ دراما رمضان المقدمة من الشركة تشهد تنوعًا ملحوظًا، وتلك مِيزة عن المواسم الرمضانية السابقة.

وبيّن الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلاميّة، أنه في المسلسلات هذا العام جرى الجمع بين الخبرات المتمثلة في الفنان يحيى الفخراني، وكريم عبدالعزيز، وياسر جلال، وخالد النبوي، كما أنه جرى الاعتماد أيضًا على الشباب، وهو ما ظهر في مسلسل «مسار إجباري» و«مليحة».

أفلام المتحدة تعرض في عدة دول

ولفت عمرو الفقي، إلى أنّ «المتحدة» تعرض مسلسلاتها في العديد من الدول من بينها روسيا وماليزيا، مؤكدًا أنه من المهم أن تصل الدراما المصريّة لكل مكان في العالم.

واختتم الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلاميّة، بالإشارة إلى أنّ الدراما المصرية هي القوة الناعمة لمصر، منوهًا إلى أنّ الأعمال الدرامية هذا الموسم، تضم «مليحة» عن القضية الفلسطينية.