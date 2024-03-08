علا الشافعي: مسلسلات «المتحدة» تستخدم عدة لهجات للوصول لأكبر عدد من الجمهور

قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع»، ومسؤولة المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه بداية من التحضير لسيناريوهات الأعمال الدرامية خلال الموسم الرمضاني 2024، نجد أن الحوار في مسلسل الحشاشين يستخدم اللهجة البيضاء، وفى مسلسل ألف ليلة وليلة اللهجة العامية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، على قناة «DMC»: «مع بداية عرض المسلسلين سيتساءل الكثيرون: ليه مش لغة عربية فصحى، والإجابة لأن هدفنا الوصول لأكبر عدد من الجمهور والشرائح، فالمراهقون والشباب هيكونوا عارفين إن اللغة اللي بيسمعها دي قريبة من أذنه وبيسمعها بشكل جيد، فهو منهج اختيار سواء مؤلف أو مخرج، ولذلك خرجت الأعمال بهذا الشكل».

أما عن آلية اختيار الأعمال الدرامية في منظومة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قالت: «الشركة المتحدة تضع مجموعة من الضوابط المنظمة للعمل، فكل الأعمال تُرسل من شركات الإنتاج العاملة، بمعدل أن تكون هناك المعالجة التفصيلية والحلقات الأولى من 3 الى 5 حلقات».

وتابعت: «دخلنا السنة دي ومعانا أغلب المسلسلات المكونة من 15 حلقة، وكان خلصان منها من 9 إلى 10 حلقات، وبالنسبة لينا كان إنجاز كويس، المسلسلات المكونة من 30 حلقة كانت بعض الأعمال انتهى 16 حلقة منها».