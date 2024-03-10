متى فرض صيام رمضان وكم مرة صامه النبي؟

ساعات قليلة وتهب علينا نسائم شهر رمضان المبارك، فيما تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان 1445 هجريا، اليوم الأحد، 10 مارس 2024 ميلاديا، لتحدد بذلك بدء الصيام، أما الاثنين 11 مارس وأما الثلاثاء 12 مارس.

ويستعرض التقرير التالي الإجابة على سؤال متى فرض الصيام وكم مرة صام النبي، صلى الله عليه وسلم، هذا الشهر الفضيل.

متى فرض صيام رمضان؟

وقبل الإجابة على سؤال متى فرض صيام رمضان، أوضح الدكتور محمد الجارحي أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، أنّ صيام شهر رمضان فرض على كل مسلم ومسلمة، تحققت فيه الشروط التي اشترطتها الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن هذه الشروط تشمل الآتي: أن يكون بالغًا عاقلا قادرًا مقيمًا غير مسافر.

وأكّد، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه قد جرى فرض صيام شهر رمضان في شعبان من السنة الثانية من هجرة النبي- صلى الله عليه وسلم- موضحًا أن ذلك جاء بعد تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة بشهر تقريبًا.

كم مرة صام النبي شهر رمضان؟

ولفت «الجارحي» إلى أن النبي- صلى الله عليه وسلم- صام 9 رمضانات، مشددًا على أن هذا الصيام كان مفروضًا على الأمم السابقة، ومعروفًا عند أهل الكتاب الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم»، وقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ».

واختتم بالإشارة إلى أن صوم رمضان تختص به أمة النبي- صلى الله عليه وسلم- وحكم صيام شهر رمضان فرض كما جاءت بذلك نصوص القرآن الكريم.