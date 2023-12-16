تعيينات شركة المياه.. موعد تسليم طلبات التقدم لوظائف 2023

تستقبل شركة مياه الشرب بالقاهرة، اليوم، طلبات الراغبين في شغل وظائف «محام من خريجي ليسانس حقوق أو الشريعة والقانون - فني تشغيل مياه - فني سلامة وصحة مهنية – وفني حاسبات – ممرض – سائق – مراقب أمن – عامل حفر أو خدمات» وفقا للإعلانين رقم 3 و4 لسنة 2023.

طرق التقديم لوظائف شركة المياه 2023

وحددت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عبر منشور على الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، تلقي طلبات الراغبين في شغل الوظائف اعتبارًا من اليوم وحتى 31 ديسمبر الجاري، من خلال موقع الشركة الإلكتروني www.gcwc.com.eg.

الشروط المطلوبة للتقدم لشغل وظائف 2023

أوضحت الشركة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المطلوبة، كالتالي:

- أن يكون المتقدم مقيم بالقاهرة.

- ـن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

- إثبات الإقامة والسكن بإيصال مرافق (كهرباء - مياه - غاز).

- أن يجتاز الاختبارات الفنية التي تحددها الشركة.

- أن يجتاز الاختبارات الطبية التي تحددها الشركة.

- أن يقبل العمل بنظام الورادي بأي من مواقع الشركة لمختلف الوظائف.

- لا يجوز النقل من الشركة قبل مرور خمس سنوات.

المستندات المطلوبة لوظائف شركة المياه 2023

طالبت شركة مياه الشرب بالقاهرة، المتقدمين لشغل وظيفة محام، بإرفاق صورة من «شهادة الميلاد - شهادة المؤهل الدراسي - الموقف من التجنيد - صورة بطاقة الرقم القومي سارية وإيصال المرافق - صحيفة الحالة الجنائية- صورة شخصية»، وإرفاق صورة كارنيه النقابة أو شهاده القيد بالنقابة.