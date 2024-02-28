بدء فحص طلبات التقدم لوظائف الخط الثالث للمترو.. اعرف أولوية القبول

بدأت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، فحص طلبات التقدم لوظائف الخط الثالث للمترو، التي سبق وتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة الماضية، لتوظيف عدد من موظفي بيع التذاكر بالمحطات القريبة من مناطق بولاق الدكرور، والتوفيقية وادي النيل، وجامعة القاهرة، وجامعة الدول للعمل بقسم خدمة العملاء بالخط.

شروط وظائف الخط الثالث للمترو

وأكد مصدر مسؤول بالشركة لـ«الوطن»، أنه تقدم عدد كبير لوظائف الخط الثالث للمترو، موضحا أن الشركة تفحص بدقة هذه الطلبات وتختار وفق الشروط والضوابط المُحددة للتوظيف، والتي تتمثل في إتمام التعليم فوق المتوسط وألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 40 سنة، خاصة القاطنين بمحطات بولاق الدكرور وجامعة القاهرة.

وأوضح المصدر، أن الوظائف تأتي بالتزامن مع قرب الانتهاء من المرحلة النهائية للخط، والتي تشتمل على «التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول وجامعة القاهرة وبولاق الدكرور»، حيث تُنفذ هذه المحطات بأيادٍ مصرية خالصة ووفق المعايير العالمية.

الخط الثالث للمترو

ونوه المصدر، إلى أن الخط الثالث للمترو، يعتبر أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، ويقدم خدمات متميزة للركاب، فضلاً عن كونه يراعي ذوي الاحتياجات الخاصة، بداية من دخول المحطة وصولاً إلى الرصيف، لافتاً إلى وجود ماكينات «TVM» لحجز التذاكر بدلاً من الوقوف أمام شبابيك التذاكر.