سعر الفضة اليوم الجمعة 1-3-2024.. جرام الإسترليني عيار 925 يسجل 35.72 جنيه
كتب:
عبير منصور
05:13 م | الجمعة 01 مارس 2024
أسعار الفضة
شهدت أسعار الفضة اليوم الجمعة 1-3-2024، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، إذ سجل جرام الفضة النقية عيار 999 نحو 38.58 جنيه، وترصد «الوطن» سعر الفضة اليوم، وفقا لآخر تحديثات موقع «جولد برايس».
سعر الفضة اليوم
- سجل سعر جرام الفضة النقية عيار 999 نحو 38.58 جنيه.
- بلغ سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 نحو 37.00 جنيها.
- وصل سعر جرام الفضة الإسترليني عيار 925 إلى 35.72 جنيه.
- جرام الفضة العملات عيار 900 سجل نحو 34.76 جنيه.
- بلغ سعر جرام الفضة المجوهرات عيار 800 نحو 30.89 جنيه.
- استقر سعر جرام الفضة عيار 880 عند 33.98 جنيه.
أسعار سبائك الفضة الجديدة عيار 999
- بلغ سعر سبيكة الفضة 50 جراما نحو 2.541.63 جنيه.
- سعر سبيكة الفضة 250 جرام نحو 11.886.71 جنيه.
- سعر سبيكة الفضة 1 كيلو نحو 46.387.15 جنيه.
أسعار سبائك الفضة إعادة بيع 999
- سجل سعر أونصة الفضة نحو 1.192.456 جنيه.
- بلغ سعر سبيكة الفضة 500 جرام نحو 19.169.22 جنيه.