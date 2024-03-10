المشرف على المحتوى الدرامي في «WATCH IT»: نقدم حالة جديدة تنال إعجاب الجمهور

قال عبد الله منصور، المشرف على المحتوى الدرامي في منصة «WATCH IT»، إن المسلسلات المكونة من 15 حلقة محببة لدى المشاهدين، وفي الوقت ذاته فأن المسلسلات المكونة من 30 حلقة لها احترامها، لكن حاليًا فكرة تقديم مسلسل 15 أو 10 حلقات مناسبة أكثر للمشاهدين.

موسم دراما رمضان 2024

وأضاف «منصور»، خلال مداخلة ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن منصة WATCH IT تقدم في موسم دراما رمضان 2024 مسلسل «لحظة غضب» بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين وناردين فرج وعلي قاسم، مردفًا: «متفائلون بهذا المسلسل مثل الأعمال التي قدمتها المنصة كل فترة، والشباب الذين تقدمهم المنصة مع النجوم في المسلسل، نسعى لتقديم حالة جديدة تنال إعجاب الجمهور».

الأعمال المتواجدة على منصة WATCH IT

واختتم قائلًا: «الأعمال المتواجدة على منصة WATCH IT تتمتع بجودة عالية، ونأمل أن يكون رمضان 2024 مُختلفًا ويقدم محتوى ذا أهمية للجمهور، كما نتوقع تنوعًا دراميًا على المنصة، إذ ستقدم مسلسلات جيدة ومتنوعة، ونأمل أن تحقق نجاحًا كبيرًا»