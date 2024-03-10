تعرف على آخر موعد لانتهاء الأوكازيون الشتوي 2024

يتنظر العديد من المواطنين، الأوكازيون الشتوي 2024، سنويًا نظرًا لما يقدمه من تخفيضات تسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين من محدودي الدخل، تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ونرصد لكم في السطور التالية آخر موعد لانتهاء تخفيضات الأوكازيون الشتوي 2024، حسبما ذكرت وزارة التموين في بيانات سابقة.

آخر موعد لانتهاء الأوكازيون الشتوي 2024

أعلنت «التموين» انتهاء التخفيضات الموسمية الأولى أو ما يعرف بالأوكازيون الشتوي في 21 من مارس الجاري، بعدما كان مقررًا له يوم 5 من الشهر ذاته.

تخفيضات تصل لـ30 % في الأوكازيون الشتوي 2024

أوضحت الوزارة، أنّ التخفيضات الموجودة بالمحال المشاركة بالأوكازيون وصلت إلى 30% في الكثير منها، خاصة في محال الملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، موضحة أنَّ أكثر المحال المشتركة في الأوكازيون الشتوي 2024 هي: «محلات الملابس الجاهزة، ثم محال الأدوات والأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية والنجف والأثاث».

يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، مستمرة في استخراج تصاريح الالتحاق بالأوكازيون الشتوي 2024، وذلك بالتقدم إلى مديرية التموين التابع لها المحل.