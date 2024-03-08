موعد رؤية هلال رمضان 2024.. «الإفتاء» تحسم الجدل

أعلنت دار الإفتاء المصرية، موعد رؤية هلال رمضان 2024، على أنّ يكون الأحد المقبل، وذلك بعد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد غرة هلال شهر رمضان فلكيًا.

موعد رؤية هلال رمضان 2024

وقالت دار الإفتاء المصرية في منشور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنّ موعد رؤية هلال رمضان 2024 سيكون الأحد المقبل، ووفقًا لمعهد البحوث الفلكية، فإن هلال الشهر الكريم سيولد الاثنين المقبل، وسيستمر لمدة 30 يومًا كاملة، وعليه يكون موعد عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل 2024.

ميلاد هلال شهر رمضان

وكشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنّ هلال شهر رمضان للعام 1445 هجريًا، سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي من يوم الأحد المقبل.