عبد الباسط حمودة يتألق في أغنية مسلسل المعلم (فيديو)

طرح النجم مصطفى شعبان، الأغنية الدعائية لمسلسله الرمضاني الجديد «المعلم»، والمقرر بدء عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني الذي تفصلنا عنه ساعات قليلة، وهو المسلسل الذي تُنتجه شركة سينرجي ويُعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الأغنية الدعائية لمسلسل المعلم، يقدمها المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة ونشرها مصطفى شعبان عبر صفحته على فيسبوك وعلق عليها: «أنا غيبت غيبتي وراجع بهيبتي.. أغنية مسلسل المعلم غناء الفنان عبد الباسط حمودة في رمضان».

طرح النجم مصطفى شعبان الأغنية الدعائية لمسلسله الرمضاني الجديد «المعلم»، والمقرر بدء عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني الذي تفصلنا عنه ساعات قليلة، وهو المسلسل الذي تُنتجه شركة سينرجي ويُعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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