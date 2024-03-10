بلد استطلع هلال رمضان مرتين.. ماذا يحدث في السماء؟

استطلاع خلال شهر رمضان من الأمور المهمة حاليًا، ومع اقتراب الشهر الكريم، بدأت بعض الدول العربية بالفعل مراقبة الهلال في محاولة استطلاع لم تنجح بسبب الحالة الجوية، بما في ذلك الأمارات التي استطلعت هلال رمضان مرتين، وفق الموقع الرسمي لمركز الفلك الدولي، الذي أعلن عن قرابة 5 دول استطلعت الهلال لكنها لم تصل لأي نتيجة بسبب غيوم السماء.

ولتلك الأسباب نستعرض، في السطور التالية، تفاصيل استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، وهل هناك أوقات معينة لرصده؟

دولة تستطلع الهلال مرتين

حاولت الإمارات رصد هلال شهر رمضان قبل شروق الشمس، لكن المحاولة باءت بالفشل، لأن السماء كات غائمة بشكل كلي، ما جعل الحالة الجوية مغبرة، نتيجة تكوّن الضباب الكثيف، وتعذرت رؤية الهلال بالعين المجردة، ولم تفلح عملية تحري الهلال بالمنظار أو بالمرقب أو باستخدام الكاميرا، بحسب بيان موقع الفلك الدولي.

محاولة الإمارات الثانية:

وحرصت الإمارات على رصد الهلال مرة أخرى قبل شروق الشمس، ولم تتمكن من رؤية الهلال أيضًا، بسبب نفس الظروف الجوية.

شروط استطلاع هلال شهر رمضان

تتطلب رؤية هلال شهر رمضان دراية وخبرة، إذ يمكن أن يتداخل العديد من الجرم السماوية أو السحب برؤية الهلال.

التواجد في منطقة بعيدة عن أضواء المدينة، ولا يجب أن تكون هناك عوائق في الأفق كالجبال أو الأشجار التي قد تعيق الرؤية.

وتتولى الهيئات الشرعية في البلاد الإسلامية مهمة رصد الهلال من خلال الرؤية بالعين المجردة، أو باستخدام المنظار أو التلسكوب، أو عن طريق الحساب الفلكي لتحديد موعد الاقتران، وهي ظاهرة تعني وقوع القمر بين الشمس والأرض على خط مستقيم واحد، بحسب موقع مرصد حلوان الفلكي.