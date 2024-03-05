أمينة خليلة ليست الأولى.. نجمات شاركن في مسلسل الكبير أوي كضيوف شرف

خوض أحمد مكي السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل «الكبير أوي» الجزء الثامن، وعلى مدار 3 سنوات متتالية، ضمن مكي مقعده على مائدة الإفطار من خلال هذا المسلسل، وعقب طرح الإعلان الترويجي له من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تبين وجود العديد من المفاجآت التي من المفترض أن تشهدها أحداث هذا الجزء، أبرزها تواجد أمينة خليل في إحدى الحلقات المنتظر عرضها.

يحرص صناع مسلسل «الكبير أوي» على ظهور ضيوف شرف ضمن حلقات المسلسل، وشهدت الأجزاء السابقة ظهور نجمات عديدة تعرف على أبرزهم

نيكول سابا

شهد الجزء الأول من مسلسل «الكبير أوي» ظهور نيكول سابا ضمن الأحداث، وظهرت خلال الحلقات بشخصيتها الحقيقة، حيث تنشأ بينها وبين الكبير قصة حب أثناء قدومها للمزاريطة لإحياء حفل غنائي.

أيتن عامر

ظهرت أيتن عامر كضيفة شرف في أحداث الجزء السابع، وكانت تجسد دور فتاة تحب الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مبالغ فيه، كما شهدت الأحداث خطوبتها على «جوني»، الشخصية الرئيسية الثانية التي يقوم أحمد مكي بتأديتها في المسلسل.

نور

ظهرت نور اللبنانية في الحلقات الأولى من الجزء السابع، وجسدت دور استشاري علاقات أسرية، إذ شهد هذا الجزء تصاعد الأحداث بين الكبير وزوجته مربوحة، بسبب مراقبتها، ليقرر الزوجين الوصول لحل في مشكلتهم.

أمينة خليل

انضمت مؤخرًا أمينة خليل للنجمات التي ظهرت ضمن أحداث مسلسل «الكبير أوي»، شهد الإعلان الترويجي التي طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ظهورها ضمن الأحداث مع نجوم العمل، ومن المفترض أن يشهد هذا الموسم العديد من المفاجآت والأحداث الكوميدية.

الجدير بالذكر أن مسلسل «الكبير أوي» الجزء الـ8 سيعرض بشكل حصري على قناة «أون»، ومنصة «watch it» طول أيام شهر رمضان الكريم.