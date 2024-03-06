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دراما المتحدة

رمضان 2024.. شيماء سيف ضيفة شرف في مسلسل الكبير أوي للمرة الرابعة

كتب:

هبة ياسر
08:28 ص | الأربعاء 06 مارس 2024
شيماء سيف في برومو الكبير أوي 8

شيماء سيف في برومو الكبير أوي 8

تشارك الفنانة شيماء سيف، كضيفة شرف في مسلسل الكبير أوي 8، الذي يعرض في رمضان 2024، إذ ظهرت خلال البرومو الرسمي الذي جرى طرحه، وهي تجسد شخصية كرتونية شريرة، ولم تكن هذه المرة الأولى للفنانة شيماء سيف التي تشارك فيها بمسلسل الكبير أوي.

شيماء سيف ضيفة شرف في الكبير أوي الجزء 3

شاركت شيماء سيف في الجزء الثالث من مسلسل الكبير أوي في عام 2013 بشخصية «فرحة» كضيفة شرف.

شيماء سيف في الجزء الخامس من مسلسل الكبير أوي

شاركت الفنانة شيماء سيف في الجزء الخامس من مسلسل الكبير أوي في عام 2015، وقدمت شخصية «فرحة».

شيماء سيف بشخصية أماينو في الكبير أوي 6

ظهرت الفنانة شيماء سيف، خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 6 بشخصية «أماينو» إذ كانت تعمل مدربة لياقة بدنية في صالة ألعاب رياضية.

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بقلم هبة ياسر