رمضان 2024.. شيماء سيف ضيفة شرف في مسلسل الكبير أوي للمرة الرابعة

تشارك الفنانة شيماء سيف، كضيفة شرف في مسلسل الكبير أوي 8، الذي يعرض في رمضان 2024، إذ ظهرت خلال البرومو الرسمي الذي جرى طرحه، وهي تجسد شخصية كرتونية شريرة، ولم تكن هذه المرة الأولى للفنانة شيماء سيف التي تشارك فيها بمسلسل الكبير أوي.

شيماء سيف ضيفة شرف في الكبير أوي الجزء 3

شاركت شيماء سيف في الجزء الثالث من مسلسل الكبير أوي في عام 2013 بشخصية «فرحة» كضيفة شرف.

شيماء سيف في الجزء الخامس من مسلسل الكبير أوي

شاركت الفنانة شيماء سيف في الجزء الخامس من مسلسل الكبير أوي في عام 2015، وقدمت شخصية «فرحة».

شيماء سيف بشخصية أماينو في الكبير أوي 6

ظهرت الفنانة شيماء سيف، خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 6 بشخصية «أماينو» إذ كانت تعمل مدربة لياقة بدنية في صالة ألعاب رياضية.