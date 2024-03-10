أكلة أول فطار في رمضان.. تكات محشي الكرنب

يتمتع مُحشي الكرنب باهتمام كبير من قبل فئة كبيرة من المصريين، مع بداية شهر رمضان المبارك، خاصة وأن هذا الطعام يُعتبر رسميًا على السفرة المصرية، لأكلة أول يوم رمضان، ولكل شيف خلطته السحرية وتكاته في تحضير هذه الوجبة المصرية الشهيرة، لكن أسرار الشيف هالة فهمي تعتبر الأقرب لفئة كبيرة.

شاركت الشيف هالة فهمي أسرار وتكات الكرنب مع متابعيها عبر مقطع فيديو قصير، ومن خلال منشور على صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

تكات محشي الكرنب

تنصح الشيف هالة فهمي، باتباع الخطوات التالية في تكات محشي الكرنب:

ابحثي عن ثمار الكرنب المستدير.

يجب ألا تكون ممتلئة أو فارغة تكون بها مساحات قليلة فقط بين الأوراق.

يجب أن يكون الورق الخاص بالكرنب معتدلا ليس منحنيًا للخارج، لأن هذا يعني أنها ليست طازجة، وبداية لأن يصبح الورق ناشفًا.

احضري حلة على النار ضعي بها كمون حتى يمتص جميع الغازات الموجودة في ورقة الكرنب ولا يضر بالمعدة.

تساعد إضافة نصف ملعقة سكر تحافظ على قوام ورقة الكرنب.

لا تضعي ملح أثناء سلق الكرنب، فهي خطوة تجعل الورق يفتت فيما بعد.

أسرار تخديعة المحشي

كل ما تحتاجينه في البداية بصلة مبشورة مع ملح وفلفل، ثم قومي بفركها جيداً واتركيها على جنب.

احضري بصلتين مقطعين قطع صغيرة جدًا.

ملعقة سمنة وزيت على النار والزيت مهم جدا، ثم شوحي البصلة.

في الخلاط ضعي الطمام، صلصة، فلفل حار، ملعقة صغيرة ثوم مفروم داخل الخلاط وبعد ضرب المقادير في الخلاط ضيفيها إلى البصل.

بعد غليه على النار مرتين، ضعي الملح، الفلفل والكمون والكوزبرة.

اخلطي البصلة المفروكة بالملح مع الأزر والخضار وضعيهم على التخديعة.

قلبيهم جيدًا واتركي الأرز يتشرب الخلطة بعيدًا عن النار.