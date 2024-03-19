دار الإفتاء توضح حكم اللهو في رمضان: لا تضيعوا شهر الطاعات

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية حول حكم اللهو في رمضان، ونشرت الدار فيديو عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك تستعرض من خلاله إجابة السؤال، حيث أكدت أنّ رمضان هو شهر العبادة ويجب أن يستغله العبد في الأفعال الخيرة وتحسين علاقته مع الله سبحانه وتعالى.

حكم اللهو في رمضان

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنّ حكم اللهو في رمضان ليس حراما ولا مكروها في حال أنّه مباح، متابعة أنّ الفقهاء أجمعوا على أنّ الانشغال بغير المقصود هو إعراض عن المقصود، وشهر رمضان الهدف الرئيسي فيه هو الطاعة والعبادة، فلا يجب أن يجعل العبد يومه يضيع دون أن يعبد الله بالشكل السليم.

وذكرت الدار أنّه يتم مضاعفة الحسنات خلال رمضان، ويجب أن يقوم العبد بالصلاة والصوم وقراءة القرآن والتصدق والصلاة على النبي وغيره من العبادات المخلتفة.

اللهو في رمضان

وعن حكم اللهو في رمضان، أوضحت أنّه على العبد ألا يضيع أيام شهر رمضان في النوم بكثرة أو مشاهدة التلفاز بكثرة أو غيره، بل عليه استغلالها والتعبد خلالها حتى ينال ثواب الشهر الكريم.

وأوضحت الإفتاء أن الطاعات مهمة، وتتمثل في الحج وصلة الرحم وأركان الإسلام الخمسة، واتباع سنن النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن وإطعام الطعام وغيره، وتكمن الطاعة كذلك في ترك الأشياء المحرمة والتوقف ومخالفة المكروه.