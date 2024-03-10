أماكن فحص المقبلين على الزواج بكفر الشيخ.. «قبل 15 يوما من الزفاف»

ناشدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، المقبلين على الزواج بضرورة الحضور للفحص قبل موعد الزواج بـ15 يوما على الأقل، منعاً لحدوث ازدحام، والحفاظ على انتظام سير العمل خلال شهر رمضان المبارك.

الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّه يتم عمل جميع الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج والمتمثلة في «تحليل الهيموجلوبين، وفصيلة الدم، وقياس نسبة السكر، وتحليل الأمراض الفيروسية، وتحليل الجينات الوراثية الثلاثيميا والأنيميا المنجلية»، وكل ذلك داخل المراكز الطبية التي توجد داخل كل إدارة بكفر الشيخ، ويتم الفحص مقابل دفع مبلغ مالي قدره 180 جنيها، واستلام الشهادة بعدها خلال أسبوع إلى أسبوعين مقابل دفع مبلغ مالي قدره 88 جنيها، فضلًا عن تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج.

وأوضح «شقوير»، أنّ الفحوصات الطبية المقدمة بالمبادرة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية مثل السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة، ويتم العمل بتلك المراكز طوال أيام العمل الرسمية، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر من خلال فريق طبي مختص بتقديم خدمات المبادرة في كل وحدة ومركز طبي.

11 موقعا لتقديم الخدمات للمقبلين على الزواج

وأكد «شقوير»، أنّ جميع نتائج الفحوصات تتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته، لافتاً أنّه يوجد 11 مكانا على مستوى المحافظة يتم من خلالها تقديم الخدمات للمقبلين على الزواج وهي «مركز طبي كفر الشيخ، ومركز طبي الرياض، ومركز طبي دسوق، ومركز طبي سيدي سالم، ومركز طبي بيلا، ومركز طبي سيدي غازي، ومركز طبي بلطيم، ورعاية طفل فوه، ورعاية طفل قلين، ورعاية طفل مطوبس».