كيفية شراء شهادات البنك الأهلي الجديدة «أونلاين».. بفائدة 30%
كتب:
حسن عثمان
10:49 ص | الأربعاء 06 مارس 2024
البنك الأهلي
طرح البنك الأهلي شهادة جديدة متناقصة لمدة ثلاث سنوات بفائدة سنوية 30% للسنة الأولى و25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة، ويصرف العائد بدورية سنوية، كما جرى تعديل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة 3 سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوي 26% للسنة الأولى، و22% للسنة الثانية و18% للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة بدءا من اليوم.
شراء شهادات البنك الأهلي من خلال التطبيق
وتستعرض «الوطن» كيفية شراء شهادات البنك الأهلي 30% السنة الأولى و25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة «أونلاين».
ويمكن شراء شهادة البنك الأهلي الجديدة أونلاين من خلال الأبلكيشن، وتوفير الجهد وعمليات التزاحم على فروع البنكين الحكوميين.
كيفية شراء شهادات البنك الأهلي 30%
خطوات شراء شهادة البنك الأهلي الثلاثية المتناقصة:
1- تسجيل الدخول إلى تطبيق الأهلي نت عبر الرقم التعريفي وكلمة السر، من خلال الرابط التالي https://www.alahlynet.com.eg/?page=home
2- ملء البيانات عبر الرابط التالي: https://www.nbe.com.eg/NBE/E/#/EN/ProductGetOrderDetails
3- اختيار إصدار شهادات استثمار، واختيار شهادة البنك الأهلي الثلاثية المتناقضة بسعر سنوي 30% السنة الأولى و25% للسنة الثانية و20%.
4- تحديد رقم حساب العميل لإصدار الشهادة، و تحديد قيمة شراء الشهادة بدءا من ألف جنيه ومضاعفاته
5- تحديد تعليمات الاستحقاق، و اختيار نوع الحساب سواء جاري أو توفير لصرف العائد الشهري به.
6- الموافقة على شروط الشهادة والتعريفة، والتأكيد على بيانات الشهادة، بعد ذلك ستظهر على الفور موافقة البنك على صدور الشهادة أو اعتراضه.