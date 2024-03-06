 كيفية شراء شهادات البنك الأهلي الجديدة «أونلاين».. بفائدة 30%

طرح البنك الأهلي شهادة جديدة متناقصة لمدة ثلاث سنوات بفائدة سنوية 30% ؜ للسنة الأولى و25%؜ للسنة الثانية و20%؜ للسنة الثالثة، ويصرف العائد بدورية سنوية، كما جرى تعديل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة 3 سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوي 26% للسنة الأولى، و22%؜ للسنة الثانية و18% ؜للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة بدءا من اليوم.

شراء شهادات البنك الأهلي من خلال التطبيق

وتستعرض «الوطن» كيفية شراء شهادات البنك الأهلي 30% السنة الأولى و25% ؜ للسنة الثانية و20% ؜للسنة الثالثة «أونلاين».

ويمكن شراء شهادة البنك الأهلي الجديدة أونلاين من خلال الأبلكيشن، وتوفير الجهد وعمليات التزاحم على فروع البنكين الحكوميين.

كيفية شراء شهادات البنك الأهلي 30%

خطوات شراء شهادة البنك الأهلي الثلاثية المتناقصة:

1- تسجيل الدخول إلى تطبيق الأهلي نت عبر الرقم التعريفي وكلمة السر، من خلال الرابط التالي https://www.alahlynet.com.eg/?page=home

2- ملء البيانات عبر الرابط التالي: https://www.nbe.com.eg/NBE/E/#/EN/ProductGetOrderDetails

3- اختيار إصدار شهادات استثمار، واختيار شهادة البنك الأهلي الثلاثية المتناقضة بسعر سنوي 30% ؜السنة الأولى و25%؜ للسنة الثانية و20%.

4- تحديد رقم حساب العميل لإصدار الشهادة، و تحديد قيمة شراء الشهادة بدءا من ألف جنيه ومضاعفاته

5- تحديد تعليمات الاستحقاق، و اختيار نوع الحساب سواء جاري أو توفير لصرف العائد الشهري به.

6- الموافقة على شروط الشهادة والتعريفة، والتأكيد على بيانات الشهادة، بعد ذلك ستظهر على الفور موافقة البنك على صدور الشهادة أو اعتراضه.