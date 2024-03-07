‎عائد يصل إلى 30%.. كل ما تريد معرفته عن شهادات البنك الأهلي المصري

أصدر البنك الأهلي المصري خلال الساعات الماضية شهادة جديدة ذات عائد متدرج يصل إلى 30%، بجانب عدد من شهادات ادخارية بالعملة المحلية ذات العائد المرتفع.

ونرصد في السطور التالية شهادات البنك الأهلي المصري بحسب جدول أسعار العائد على الموقع الرسمي للبنك.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

- المدة 3 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

- سعر العائد 30% السنة الأولى، و25% السنة الثانية و20% السنة الثالثة.

- العائد يصرف سنويًا.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

- المدة 3 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

- سعر العائد 26% السنة الأولى، 22% السنة الثالثة، 18% السنة الثالثة.

- العائد يصرف شهريًا.

الشهادة البلاتينية السنوية

- المدة عام.

- سعر العائد 27% يصرف نهاية المدة أو 23.5% يصرف شهريًا أو 23% يوميًا.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة البلاتينية

- مدة الـ3 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

- سعر العائد 21.5%.

- العائد يصرف شهريًا.

الشهادة البلاتينية المتغيرة

- المدة 3 سنوات.

- سعر العائد 27.5%.

- العائد ربع سنويًا.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة الخماسية

- المدة 5 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

- سعر العائد 14.25%.

- العائد يصرف شهريًا.

شهادة أمان المصريين

- المدة 3 سنوات.

- فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى 2500 جنيه.

- سعر العائد 13%.