إيران تعلن الثلاثاء المقبل أول أيام شهر رمضان 2024

ينتظر المسلمون في شتى بقاع العالم الإسلامي، رؤية هلال رمضان اليوم، استعدادا لشهر رمضان الكريم، ورغم إعلان بعض الدول الإسلامية إن هلال شهر رمضان سيولد فلكيا غدا الاثنين، إلا أن الوضع جاء مختلفا في إيران، إذ صرح عضو مقر الاستهلال بمكتب قائد الثورة الإسلامية، حجة الإسلام علي رضا موحج نجاد، بأن الخبراء يتوقعون موعد رمضان 2024 في إيران بعد غد الثلاثاء.

موعد رمضان 2024 في إيران

وستتحرى معظم الدول العربية هلال شهر رمضان اليوم الأحد، وبناء على ذلك من المتوقع أن تبدأ العديد من الدول الصيام يوم الاثنين 11 مارس، إلا أن دولة إيران تتوقع موعد رمضان 2024 الثلاثاء بعد غد الموافق 12 مارس.

موعد رمضان 2024 في إيران

وقال حجة الإسلام علي رضا موحج نجاد، عضو مقر الاستهلال بمكتب قائد الثورة الإسلامية، بإن الخبراء يتوقعون موعد رمضان 2024 في إيران سيكون يوم الثلاثاء المقبل، إذ أن الهلال سيظهر مساء غدًا، بالتالي فإن يوم الثلاثاء هو أول شهر رمضان في إيران، بحسب ما وكالة «مهر للأنباء» الإيرانية.

السعودية تحدد موعد رؤية هلال شهر رمضان 2024

وعلى جانب آخر، صرحت المحكمة العليا في السعودية دعوة جميع المسلمين في العالم لتحري رؤية هلال شهر رمضان 2024 مساء غدٍ الأحد، الموافق 10 مارس حسب التقويم الميلادي.

ووجهت المحكمة العليا في السعودية دعوة لجميع المسلمين حول العالم لتحري رؤية هلال شهر رمضان 2024، سواء بالعين المجردة أو بوسائل المناظرة، وطلبت من من يرى الهلال بالعين المجردة أن يبلغ أقرب محكمة ويسجل شهادته، أو يتصل بأقرب مركز للمساعدة في الوصول إلى أقرب محكمة، بحسب ما ذكرته وكالة «واس».