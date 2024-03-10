«مياه الدقهلية» تنظم أنشطة لتوعية طلاب المدارس والمعاهد بخدمات الشركة

أكد المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس إدارة شركة المياه بالدقهلية، استمرار تقديم الأنشطة التوعوية للطلاب، بالتعاون مع التربية والتعليم والأزهر الشريف، خلال الفصل الدراسي الثاني.

ندوات توعوية للطلاب في المدارس

وأشار إلى أن إدارة التوعية بالشركة قدمت أنشطتها التوعوية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية وتستهدف طلبة المدارس والمعاهد لنشر رسائل التوعية والتعريف بخدمات الشركة.

وأضاف أن الأنشطة التوعوية جاءت في مراكز ميت غمر وبلقاس والسنبلاوين، ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياه كريمة في الدقهلية، مؤكدا أن الأنشطة شملت ندوات توعية وورش تلوين ومسابقات ثقافية وألعاب تفاعلية وتكوين أسرة مياه وصرف بالمدارس والمعاهد ولصق ملصقات التوعية وتوزيع هدايا على الطلاب.

زيارات لمحطة مياه ميت خميس

ونظمت الشركة زيارات ميدانية لطلاب كلية الهندسة بجامعة الدلتا وطلاب مدرسة تمريض شربين إلى محطة مياه ميت خميس وكذلك مرفق المياه بشربين، للتعرف على مراحل تنقية مياه الشرب والوقوف على الجهد المبذول بالمحطة لتقديم كوب ماء نظيف.

وأوضح «نصر» أن الشركة قامت بتنظيم ندوات ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والممول من البنك الدولي بقرى نوب طريف وبرهمتوش بمركز السنبلاوين، كما شملت لصق الملصقات للتعريف بوسائل التواصل والابلاغ عن الشكاوى وتعديل السلوكيات الخاطئة في التعامل مع شبكات الصرف الصحي لضمان استدامة الشبكات.