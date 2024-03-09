«حياة كريمة» تطلق مبادرة أنت الحياة في قرية الرزيقات بالأقصر

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، تدشين مرحلة جديدة من محطاتها متمثلة في مبادرة أنت الحياة بصعيد مصر في محافظة الأقصر؛ لتقديم الخدمات المختلفة لأهالي المحافظة لاسيما الأكثر احتياجا.

فعاليات تنموية وتوعوية

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة، أن المبادرة استمرت على مدار 6 أيام متتالية في قرية الرزيقات بحري بمركز أرمنت مع شركاء التنمية بعدد من المشروعات والفعاليات، موضحة أن المبادرة شملت مجموعة متنوعة من الفعاليات التوعوية والتنموية أهمها: القوافل الطبية، قافلة للتوعية النفسية، جلسات توعوية، أنشطة ثقافية، مسرح للأطفال، مسرح العرائس وورش عمل حرفية.

وأضافت أن فعاليات المبادرة تمت بالتعاون مع عشرات الجهات أبرزها: وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الثقافة، وزارة الصحة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وغيرها من الجهات الشريكة.