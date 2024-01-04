وزير الإسكان يوجه بإزالة 6 مخالفات بناء في مدينة بني سويف الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 6 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة بمناطق «امتداد مركز المدينة، والحي السكني الثالث، والحي السكني السادس ابني بيتك، والحي الأول» بمدينة بني سويف الجديدة.

وتضمنت القرارات إزالة بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم 284 بامتداد مركز المدينة، والمتمثلة في بناء الدور الثالث علوى بالمخالفة، مع إزالة مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم 790 بالحي السكني الثالث، والمتمثلة في بناء مخالفة بسطح العقار زائدة عن المسطح المرخص به لغرف السطح بالمخالفة.

وتضمنت أيضًا إزالة مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم 179 قطاع (ج) بالحي السكني السادس بمنطقة ابني بيتك، والمتمثلة في صب سقف مناور بالدور الأرضي والأول علوي، وشد نجارة سقف مناور الجيب الخلفية بالدور الثاني علوي، بالمخالفة للرسومات الهندسية وتراخيص البناء.

وشملت القرارات أيضًا إزالة مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم 281، بالمجاورة الثانية بالحي الأول، والمتمثلة في أعمدة زائدة عن الترخيص بسطح العقار وصب سقف البلكونة الخلفية بغرف السطح.

كما تضمنت إزالة مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم 102 قطاع (و) بالحي السكني السادس بمنطقة ابني بيتك 1، والمتمثلة في صب سقف بالردود الخلفي للدور الأرضي وأعمدة الردود الخلفي بالدور الأول علوي.

وتضمنت أيضًا إزالة مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم 1 قطاع (هـ) بالحي السكني السادس بمنطقة ابني بيتك 1، والمتمثلة في إضافة مساحة للمبنى بالدور الأرضي والأول علوي بالردود الخلفي للقطعة، وإضافة منور الجيب الأمامي، ومدخل المبنى بالواجهة الأمامية، بالمخالفة للرسومات الهندسية، وتراخيص البناء.

ووجه وزير الإسكان، بإزالة تلك المخالفات بالطريق الإداري، خلال مدة زمنية محددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكّدًا أن الوزارة تحرص على متابعة تنفيذ القانون، وإزالة أي مخالفات بناء، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، وضمان حصول المواطنين على حقهم في الحصول على مسكن آمن وملائم.