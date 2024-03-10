انتهاء أعمال إعادة إعمار وتأهيل 28 منزلا في قرية اللبشة بالشرقية

أعلنت جمعية الأورمان الانتهاء من إعادة إعمار وتأهيل 28 منزلا في قرية اللبشة وضواحيها بمركز صان الحجر بالشرقية، فضلًا عن تسليم المواطنين أثاث منزلي وأجهزة كهربائية، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بقيادة عبدالحميد الطحاوي.

توفير حياة كريمة وآمنة للأسر الأكثر احتياجا

وأكد عبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن بالشرقية، أن تطوير قرية اللبشة وضواحيها جاء طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الحياة الكريمة والآمنة والمستقرة للأسر الأكثر احتياجًا، موجهاً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

أعمال رفع كفاءة المنازل

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن أعمال رفع كفاءة المنازل شملت تأهيل المبنى وتبليط الأرضيات وأعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي وترميم وإقامة الأسقف.

وأشار إلى أنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها، بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين والأرامل و لسيدات المعيلات.