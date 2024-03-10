كاتب صحفي: الرئيس السيسي دائما يراهن على وعي الشعب المصري

قال الكاتب الصحفي محمد الجالي، إنّ القيادة السياسية قدّمت رسائل مهمة خلال الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، أكدت ارتباط المصريين بالشهداء، وتقديرهم لتضحياتهم بما قدموا من أرواحهم وأجزاء من أجسادهم فداء للوطن.

وأضاف الكاتب الصحفي خلال حواره مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الرئيس السيسي أكد أنّ الشعب المصري دفع ثمنا باهظا لمكافحة الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف، خاصة ما حدث في سيناء، وكان ثمنه حرمان كثير من الأطفال من أبائهم وحرمان أم مصرية من ابنها البطل.

وتابع الجالي أنّ الرئيس السيسي دائما يراهن على وعي الشعب المصري، موضحا أنّ الرسائل كانت متنوعة بين رسائل اقتصادية وسياسية ووطنية.