أسامة كمال: نأخذ من ذكرى يوم الشهيد العبرة والوطنية والشرف

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن الشهيد المصري هو الجندي والضابط الذي وقف يحمي الحدود والذي حرر الأرض من الإرهاب من العدو الغادر، مشددًا على أن مصر غالية على أهلها وهي غنيمة غالية للأعداء.

«يوم الشهيد» يوم استشهاد القائد البطل عبدالمنعم رياض

وتابع خلال تقديم برنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»: «راح فين المماليك والهكسوس وإسرائيل راحوا وراء الشمس»، موضحًا أن «يوم الشهيد» هو يوم استشهاد القائد البطل عبدالمنعم رياض وسط جنوده في عام 67، موضحًا أننا نأخذ من هذا اليوم العبرة والوطنية والشرف.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي اليوم في كلمته بالندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة تحدث بأن الوضع في تحسن ولم يكن هناك مغامرة نتيجة فهم خاطئ أو تفكير منقوص، موضحًا أن الرئيس أيضًا تحدث بشفافية في كلمته عن الأزمات الاقتصادية التي نمر بها نتيجة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا وغزة.