ضخ 72 طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلو في المنافذ والأسواق بالمنوفية

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، اصطفاف سيارات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لضخ 72 طن سكر مدعم بسعر 27 جنيها للكيلو، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع، للحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم.

6 سيارات محملة بالسكر

وتفقد محافظ المنوفية 6 سيارات محملة بالسكر المدعم بإجمالي 72 طنا لتوزيعها على مدن «شبين الكوم - البتانون - أحياء شرق وغرب - منوف - قويسنا - تلا»، فضلا عن تدعيم معارض أهلا رمضان بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أنه بالتنسيق التام مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تم ضخ 30 طن سكر الأربعاء الماضي، و16 طن سكر خلال الفترة من 3 يناير حتى 5 مارس الحالي، فضلا عن إتاحة 6 منافذ متنقلة يوميا تجوب أرجاء المحافظة لبيع السلع الأساسية والاستراتيجية «سكر - أرز- مكرونة - لحوم- دواجن- شاي- سمن- زيت» وغيرها من السلع الضرورية.

استمرار ضخ السلع الغذائية

ووجه محافظ المنوفية رسالة طمأنة للمواطنين أكد فيها توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، واستمرار ضخ المزيد من الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لسد متطلبات الأهالي، خاصة مع حلول شهر رمضان، مثمنا الدور الحيوي والرائد لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.