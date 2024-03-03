محافظ المنوفية يفتتح معرض أهلا رمضان بحي غرب شبين الكوم

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، معرض أهلاً رمضان لبيع السلع الغذائية واللحوم بجوار مبنى ديوان عام المحافظة بحي غرب شبين الكوم، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد التام لشهر رمضان المبارك وتوفير السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية بأسعار مخفضة.

توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة

وتفقد محافظ المنوفية منتجات المعرض والذي تم تنفيذه بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين والمشاركة المجتمعية ويضم «الأرز، مكرونة، زيت، عدس، فول، سمن، فراخ مجمدة، لحوم، دقيق، ألبان، خضروات، منظفات، معلبات» وغيرها من المنتجات الضرورية الهامة، كما حرص المحافظ على الاطلاع على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، موجها التموين بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة بضخ ودعم المنافذ بكميات إضافية من السلع الأكثر طلبا «السكر - الأرز».

ضخ كميات من السلع الغذائية

وبعث محافظ المنوفية رسالة طمأنة للمواطنين أكد فيها توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، مع استمرار ضخ المزيد من الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لسد متطلبات الأهالي خاصة مع حلول شهر رمضان، مؤكدا أن هناك مرور ميداني من قبل اللجنة المشكلة من التفتيش والمتابعة بالمحافظة لمتابعة الحالة العامة لجميع معارض أهلا رمضان للتأكد من ضبط الأسعار والالتزام بالإعلان عن الأسعار المخفضة.